Roger Federer wygrał 1100. mecz w karierze

Najwyżej rozstawiony Roger Federer pokonał lucky losera z kwalifikacji Japończyka Yuichiego Sugitę 6:3, 6:1 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Halle (1,84 mln euro). To wygrana numer 1100 Szwajcara, który walczy o dziewiąty triumf w tej imprezie.

35-letni Federer wygrał z siedem lat młodszym rywalem w zaledwie 53 minuty. Japończyk w ostatniej chwili zastąpił kontuzjowanego Yena-Hsuna Lu z Tajwanu.

Kolejnym rywalem Federera będzie Niemiec Mischa Zverev.

Szwajcar w pierwszej części sezonu grał w imponującym stylu, zwyciężając w wielkoszlemowym Australian Open oraz w prestiżowych imprezach ATP Masters 1000 w Indian Wells i Miami. Później, by lepiej przygotować się do rywalizacji na kortach trawiastych, a przede wszystkim do Wimbledonu, zrezygnował z wszystkich tegorocznych startów na ziemnej nawierzchni.

Powrotem po 10 tygodniach przerwy zdobywcy rekordowych 18 tytułów wielkoszlemowych w singlu był turniej w Stuttgarcie. Na otwarcie miał "wolny los", a w drugiej rundzie niespodziewanie przegrał z 302. wówczas w światowym rankingu Niemcem Tommym Haasem 6:2, 6:7 (8-10), 4:6.

W Halle wystąpi w deblu Łukasz Kubot, któremu partnerować będzie Marcelo Melo. Lubinianin i Brazylijczyk w sobotę wygrali turniej w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej mężczyzn:

Roger Federer (Szwajcaria, 1) - Yuichi Sugita (Japonia) 6:3, 6:1