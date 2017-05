Petra Kvitova znowu z rakietą na korcie

Ponad cztery miesiące po operacji ręki Petra Kvitova we wtorek po raz pierwszy wzięła do ręki tenisową rakietę. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała zdjęcie z krótkiego treningu w Monako, jednak podkreśliła, że data powrotu do gry wciąż jest nieznana.

Zdjęcie Petra Kvitova /AFP

"Mam nadzieję, że to zdjęcie sprawi, że będziecie równie szczęśliwi jak ja. Jestem w Monako, ale co ważniejsze ponownie na korcie tenisowym. Znowu mogę uderzać piłki moją ukochaną rakietą" - zwróciła się do fanów podpisując fotografię.

Reklama

20 grudnia dwukrotna (2011, 2014) triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu została we własnym domu w Prościejowie zraniona w rękę przez włamywacza. Miała uszkodzone naczynia krwionośne we wszystkich, a nerwy - w dwóch palcach lewej ręki, którą trzyma rakietę. Przeszła trwającą prawie cztery godziny operację. Po niej przez kilka tygodni nosiła specjalną szynę, a później jeszcze przez jakiś czas musiała oszczędzać dłoń. Lekarze prognozowali, że przerwa w grze może potrwać nawet pół roku.

I wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie Czeszka wróci do zawodowego sportu. Niedawno wspomniała co prawda, że chciałaby wystąpić już w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie w Paryżu, który rozpocznie się 28 maja, ale podkreśliła, że to nie jest pewne.

"To, że jestem na liście zgłoszeń nie oznacza, iż będę gotowa do gry w Paryżu. Myślę jednak pozytywnie i dołożę wszelkich starań, by tak było" - podkreśliła.