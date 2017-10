Daniel Evans zawieszony na rok

Brytyjski tenisista Daniel Evans został zawieszony na rok - poinformowała międzynarodowa federacja (ITF). Media już w czerwcu informowały, że w jego organizmie znaleziono kokainę.

Zdjęcie Dan Evans /AFP

27-letni zawodnik do rywalizacji będzie mógł wrócić 28 kwietnia 2018 roku.

Obecnie 108. w światowym rankingu tenisista już w czerwcu został tymczasowo zawieszony, ale we wtorek poinformowano, jak długo potrwa jego kara. Zawodnik od razu przyznał się do zażywania narkotyku i przeprosił wszystkich.

Evans jeszcze nigdy nie wygrał turnieju ATP Tour, ale w tym roku dotarł do finału imprezy w Sydney. Reprezentował także Wielką Brytanię w Pucharze Davisa.

Jeszcze dwa lata temu Brytyjczyk był w ósmej setce rankingu ATP. Jednak początek 2017 rok miał udany. Dotarł do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju Australian Open.

Wyróżniają go liczne tatuaże. Jednym z nich jest sentencja nawiązująca do cytatu Oscara Wilde'a: "Każdy święty ma przeszłość, każdy grzesznik ma przyszłość". Evansowi nie są obce rozmaite wybryki - w 2008 roku został zawieszony przez rodzimą federację tenisową po tym, jak przyłapano go w dyskotece podczas Wimbledonu.