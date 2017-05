KSW 39: Colosseum. Relacja na żywo

Na PGE Narodowym w Warszawie trwa KSW 39: Colosseum! W walce wieczoru zmierzą się jej dwaj aktualni mistrzowie Mamed Chalidow i Borys Mańkowski. Walczyć będą także m.in.: Mariusz Pudzianowski, Popek Monster i Robert Burneika. Śledź przebieg gali z Interią!

Organizatorzy podali, że galę na stadionie PGE Narodowym ma oglądać ponad 56 215 osób, co jest drugim wynikiem w dziejach mieszanych sztuk walki. W Europie Polacy stali się absolutnym hegemonem.

Publikę rozgrzały piękne wojowniczki MMA - Ariane Lipski i Diana Belbita. Zacięcie walczyły w "stójce", aż pierwsza z nich sprowadziła rywalkę do parteru i w końcówce starcia zmusiła do poddania przeciwniczkę. Lipski wywalczyła pierwszy pas KSW w wadze muszej kobiet.

Kapitalny debiut zaliczył Damian Janikowski. Nasz medalista olimpijski w zapasach znokautował rywala, a wszystko zaczęło się od ciosu kolanem. Gallegos padł na deski i Janikowski nie zmarnował szansy.

Szybko zakończyła się walka Michała Andryszaka z Michałem Kitą. Kita otrzymał cios i próbował sprowadzenia, ale Andryszak złapał głowę rywala i zapiął duszenie. Kita musiał się poddać.

Marcinowi Wrzoskowi nie udało się obronić tytułu mistrza KSW w kategorii piórkowej. Pierwsza runda dla Klebera Koike Erbsta. Sprowadził Polaka do parteru i punktował. W drugiej rundzie Wrzosek obijał rywala w stójce, ale nie udało mu się wyprowadzić nokautującego ciosu. W trzeciej rundzie Japończyk obalił naszego zawodnika, "wpiął" się w plecy Polaka i sprytnie zadawał ciosy. Wrzosek się bronił, ale nie mógł uwolnić się i przegrał.

W kolejnej walce, po dłuższej przerwie na oficjalne otwarcie gali, starli się Mateusz Gamrot i Norman Parke. Między zawodnikami już wcześniej było sporo "złej krwi" i zaiskrzyło także teraz. Po pierwszej wyrównanej rundzie, w drugiej Parke poprosił o przerwanie walki, sugerując, że Polak ugryzł go w palec. Gdy sędzia wstrzymał pojedynek, rozwścieczony Irlandczyk popchnął rywala. Gamrot szukał okazji do obalenia rywala, lecz Parke nie pozwalał Polakowi, by narzucił swoje warunki. Sędziowie byli jednomyślni i przyznali zwycięstwo Gamrotowi.



KSW 39 - karta walk:

walka o mistrzostwo kategorii lekkiej:

Mateusz Gamrot (12-0, 4 KO, 3 SUB) pokonał jednogłośnie na punkty (29:28, 29:28, 29:28) Normana Parke'a (23-5-1, 4 KO, 12 SUB)

walka o mistrzostwo kategorii piórkowej:

Kleber Koike Erbst (22-4-1, 2 KO, 18 SUB) pokonał jednogłośnie na punkty (29:27, 29:27, 29:28) Marcina Wrzoska (12-4, 5 KO, 3 SUB)

Michał Andryszak (19-6-1NC, 12 KO, 6 SUB) pokonał przez poddanie (anakonda) w pierwszej rundzie Michała Kitę (17-9, 9 KO, 6 SUB)

Damian Janikowski (1-0, 1 KO) pokonał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Julio Gerardo Gallegos (8-7, 3 KO, 5 SUB)

walka o mistrzostwo kategorii muszej:

Ariane Lipski (9-3, 6 KO, 1 SUB) pokonała przez poddanie (balacha) w pierwszej rundzie Dianę Belbitę (8-3, 4 KO, 2 SUB)

Łukasz Jurkowski (15-10, 4 KO, 6 SUB) - Rameu Sokoudjou (17-16, 11 KO, 1 SUB)

walka o mistrzostwo kategorii półciężkiej:



Tomasz Narkun (13-2, 3 KO, 10 SUB) - Marcin Wójcik (10-4, 3 KO, 5 SUB)

Popek Monster (2-2, 2 KO) - Robert Burneika (2-0, 1 SUB)

walka o mistrzostwo kategorii ciężkiej:

Fernando Rodrigues Jr. (11-2, 8 KO, 2 SUB) - Marcin Różalski (6-4, 3 KO, 2 SUB)

Mariusz Pudzianowski (10-5, 1 NC, 4 KO, 2 SUB) - Tyberiusz Kowalczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB)

Mamed Chalidow (33-4-2, 13 KO, 17 SUB) - Borys Mańkowski (19-5-1, 3 KO, 7 SUB)