Paweł Zagumny kończy sportową karierę

Paweł Zagumny postanowił zakończyć sportową karierę. Były reprezentant Polski wystąpi po raz ostatni 8 kwietnia na Torwarze, kiedy jego zespół ONICO AZS Politechnika Warszawska zagra w play off.

Zdjęcie Paweł Zagumny /Fot. Kuba Atys /

"Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - napisał Paweł Zagumny na Facebooku.



Popularny "Guma" to żywa legenda polskiej siatkówki. Bronił barw reprezentacji Polski przez 18 lat. W koszulce z orłem na piersi rozegrał ponad 400 spotkań. Ma na koncie dwa medale mistrzostw świata (złoto 2014 i srebro 2006), mistrzostwo Europy (2009), triumf w Lidze Światowej (2012) i srebrny medal Pucharu Świata (2011). Wystąpił na czterech igrzyskach olimpijskich (1996, 2004, 2008 i 2012). Uroczyste pożegnanie z reprezentacją miało miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku podczas meczu Gwiazd Polskie Siatkówki z Gwiazdami Światowej Siatkówki.



Paweł Zagumny w swojej bogatej karierze grał w wielu klubach: Czarnych radom, Bosmanie Morze szczecin, AZS UWM Olsztyn, ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. Występował też we Włoszech (Edilbasso Padwa) i w Grecji (Panathinaikos Ateny). Od dwóch lat jest zawodnikiem AZS Politechniki Warszawskiej.

