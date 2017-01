Mariusz Wlazły: Ja się tylko cieszę, że mogłem pomóc

Skra Bełchatów pokonała w sobotę Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3:2. ​Doskonale w sobotnim spotkaniu na szczycie tabeli spisał się Mariusz Wlazły, który zdobył aż 38 punktów. Dzięki wygranej Skra zmniejszyła dystans do lidera rozgrywek do dwóch "oczek".

- Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. Nie jestem sam na boisku, sam nie przyjmę i nie rozegram, mogę skończyć. Potrzebuję kolegów, którzy mnie wspierają, a ja wspieram ich. Tworzymy jedną całość i tylko wtedy możemy coś osiągnąć. Jeśli ktoś się wykrusza i idzie obok to wtedy nie ma monolitu. Ten mecz pokazał, że możemy tak funkcjonować. Mam nadzieję, że będziemy tak robić częściej - powiedział kapitan gospodarzy.

Bełchatowianie pokonali mistrzów Polski 3:2, choć po dwóch setach przegrywali 0:2. Drugi trener bełchatowskiej drużyny Krzysztof Stelmach był pod wrażeniem czytając statystyki Wlazłego, który atakował z 69-procentową skutecznością, a do tego posłał aż sześć asów serwisowych przy zaledwie siedmiu błędach.

- Dzisiejsze cyfry Mariusza robią wrażenie, ale nie chodzi o cyfry. Mariusz pokazał, że jest zawodnikiem na megaświatowym poziomie i w takich meczach, jak dzisiejszy udowadnia swoją klasę. Oprócz tego oczywiście jest drużyna, ale Mariusz był dzisiaj wielkim liderem - podkreślił szkoleniowiec.

Gdyby nie walkower w meczu z Espadonem w Szczecinie, siatkarze PGE Skry byliby po rozegranej w ten weekend 17. kolejce, liderem tabeli. - Dla nas jest to bardzo ważne zwycięstwo. Cieszymy się z tej wygranej, ale też z tego, w jaki sposób zaczęliśmy funkcjonować na boisku. Dla nas to jest droga do tego, by wiele osiągnąć w tym sezonie - dodał Wlazły.

Stelmach zwrócił uwagę, że bełchatowska drużyna nie tylko może cieszyć się ze zwycięstwa, ale i z powodu poziomu swojej gry. - Mówiłem przed meczem, że chciałbym zobaczyć taką drużynę, jaka była w Kędzierzynie w pierwszej rundzie i taka była. To była dobra siatkówka od początku, choć przegraliśmy dwa pierwsze sety. Szacunek dla drużyny, że z tak trudnym przeciwnikiem potrafiliśmy się podnieść przegrywając 0:2 - powiedział.

Teraz w ekstraklasie nastąpi przerwa, bo zespoły walczyć będą o Puchar Polski. Zarówno PGE Skra, jak i ZAKSA są w ćwierćfinale i w środę rozegrają mecze o awans do turnieju finałowego. Obie drużyny są tak rozstawione w drabince, że mogą wpaść na siebie dopiero w finale. Co ciekawe, przed rokiem również spotkały się w finale Pucharu Polski i po bardzo podobnym meczu, jak w sobotę, 3:2 zwyciężyła PGE Skra.