Marcin Komenda nie przedłużył umowy z Effectorem Kielce

Rozgrywający Marcin Komenda nie będzie już zawodnikiem Effectora Kielce. - To kolejny krok w mojej karierze - powiedział siatkarz. 21-latek, powołany do reprezentacji Polski na Ligę Światową, przez najbliższe dwa lata będzie zawodnikiem GKS Katowice.

Zdjęcie Marcin Komenda /Fot. Przemek Świderski /East News

Komenda do Kielc przyszedł dwa lata temu. Zakończony niedawno sezon był dla młodego siatkarza niezwykle udany. Zbierał za swoją grę wiele pochwał i był jednym z najlepszych zawodników kieleckiej drużyny, która zajęła w ekstraklasie 13. miejsce.

- Te dwa lata spędzone w Kielcach będę bardzo miło wspominał. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom związanym z kielecką siatkówką, że we mnie wierzyli i dali mi szansę. Grając w Effectorze rozwinąłem się jako siatkarz. Zawsze dawałem z siebie wszystko i wydaje mi się, że spełniłem pokładane we mnie nadzieje - powiedział.

Komenda postanowił nie przedłużać kończącej się umowy z kieleckim klubem. Przez najbliższe dwa sezony będzie zawodnikiem GKS Katowice. - To kolejny krok w mojej karierze. Chcę się rozwijać i cały czas iść do przodu. Jestem przekonany, że zmiana otoczenia dobrze mi zrobi - dodał.

Kariera młodego siatkarza nabrała ostatnio dużego przyśpieszenia. Znalazł się w 21-osobowym składzie reprezentacji Polski na rozgrywki Ligi Światowej. Zawodnik nie ukrywa, że było to dla niego ogromnym zaskoczeniem.

- Kompletnie się tego nie spodziewałem. Już samo powołanie do szerokiej reprezentacji było ogromnym wyróżnieniem. Kiedy dowiedziałem się, że jestem w kadrze na Ligę Światową, nie mogłem uwierzyć. To bardzo miłe, że trener kadry docenił to co prezentowałem na parkiecie podczas ostatniego sezonu. Jestem bardzo szczęśliwy i postaram się udowodnić, że na to powołanie naprawdę zasłużyłem - podkreślił Komenda.