Fabian Drzyzga zagra we Włoszech?

Rozgrywający reprezentacji Polski Fabian Drzyzga może być nowym zawodnikiem włoskiego klubu Vero Volley Monza. Taką informację podał serwis volleyball.it.

Zdjęcie Fabian Drzyzga na zgrupowaniu kadry w Spale /Fot. Rafał Rusek /Newspix.pl

Drzyzga przez ostatnie cztery lata bronił barw Asseco Resovii Rzeszów. Kilka dni temu klub ze stolicy Podkarpacia poinformował, że rozgrywający odchodzi. Zakończony niedawno sezon nie był zbyt udany dla drużyny z Rzeszowa. Asseco Resovia zajęła dopiero czwarte miejsce i w klubie doszło do sporych zmian.



Trenerem Vero Volley Monza jest dobrze znany w Polsce Miguel Falasca, który grał z powodzeniem w PGE Skrze Bełchatów, a potem był szkoleniowcem tego zespołu (2013-2016). Jeśli doniesienia włoskiego serwisu się potwierdzą, to byłby to pierwszy zagraniczny klub z karierze Drzyzgi.



27-letni zawodnik obecnie przygotowuje się z reprezentacją Polski do nowego sezonu.



