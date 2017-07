Thiago Cionek na celowniku Kayserisporu

Obrońca reprezentacji Polski, Thiago Cionek znalazł się na celowniku Kayserisporu - informują tureckie media. Stoper miał otrzymać propozycję dwuletniego kontraktu.

Zdjęcie Thiago Cionek w barwach reprezentacji podczas Euro 2016 /AFP

Kayserispor to 15. drużyna poprzedniego sezonu tureckiej Super Lig. Turcy szukają wzmocnień przed kolejnymi rozgrywkami i na ich celownik trafił defensor Palermo, Thiago Cionek.

Reklama

Zespół z Sycylii opuścił Serie A, co może być impulsem dla reprezentanta Polski na opuszczenie zespołu. Cionka obowiązuje jednak jeszcze kontrakt do 2018 roku.

- Jego umowa obowiązuje jeszcze rok, ale mimo to jesteśmy nim zainteresowani. Rozmawiamy z jego obecnym pracodawcą. Jeśli uda nam się porozumieć, co do warunków transferu, to sprowadzimy go do siebie - powiedział Naci Bedir, wiceprezes Kayserisporu.



W kadrze Kayserisporu nie brakuje znanych nazwisk, a tylko w tym okienku transferowym klub zdołał zakontraktować Asamoaha Gyana.



31-latek rozegrał 29 meczów w poprzednim sezonie Serie A. Na koncie ma 12 spotkań w reprezentacji Polski.