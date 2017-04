Serie A. Inter Mediolan czeka rewolucja?

Słynny Inter Mediolan może latem przejść prawdziwą rewolucję! Ekipę "Nerazzurrich" ma opuścić aż siedmiu zawodników oraz szkoleniowiec, Stefano Pioli.

Zdjęcie Ivan Periszić to jeden z piłkarzy, którzy mają opuścić Stadio Giuseppe Meazza /AFP

"Tuttosport" donosi, że aż siedmiu piłkarzy Interu znalazło się na celowniku angielskich klubów, a już wiadomo, że posady trenera nie utrzyma Stefano Pioli. Nie wiadomo, kto zastąpi Włocha, ale w kręgu zainteresowań działaczy mediolańskiego klubu przebijają się dwa nazwiska - Diego Simeone oraz Antonio Conte.

Włoska prasa sugeruje, że zawodnikami "Nerazzurrich" najbardziej interesują się kluby Premier League. Największa gwiazda Interu, Ivan Periszić ma trafić do Manchesteru United. Jego rodak - Marcelo Brozović to jeden z najważniejszych celów transferowych Arsenalu Londyn. Stoperem Jeisonem Murillo interesują się największe londyńskie zespoły z Chelsea na czele.

Davide Santon miałby trafić do Newcastle United, Yuto Nagatomo do Burnley, a Eder do West Bromwich Albion. Do Hull City, na zasadzie transferu definitywnego, miałby przenieść się wypożyczony obecnie środkowy obrońca, Andrea Ranocchia.



Inter Mediolan to triumfator Ligi Mistrzów z 2010 roku, ale w przyszłym sezonie najprawdopodobniej znowu nie wystąpi w elitarnych rozgrywkach, bo w Serie A zajmuje dopiero 7. miejsce.