Mario Rui wypożyczony do SSC Napoli

Mario Rui został wypożyczony z AS Roma do SSC Napoli. Obrońca będzie grał w drużynie Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego przez co najmniej rok.

Rui został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupienia zawodnika. Kwota wypożyczenia wynosie 3,75 miliona euro, a przy spełnieniu określonych warunków sportowych piłkarz będzie mógł zostać wykupiony na stałe za dodatkowe 5,5 miliona.

Portugalczyk występował już pod wodzą trenera Maurizio Sarriego w Empoli FC.



26-letni obrońca niemal cały zeszły sezon utracił ze względu na zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. We wszystkich rozgrywkach wystąpił zaledwie w 9 spotkaniach.



WG