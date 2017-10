Marco Baroni zwolniony z Benevento

Pozostający bez punktu ostatni klub włoskiej ekstraklasy piłkarskiej Benevento zwolnił trenera Marca Baroniego. Występujący po raz pierwszy w historii w Serie A klub przegrał dziewięć pierwszych meczów w sezonie.

Zdjęcie Marco Baroni (z lewej) /AFP

"Klub dziękuje Baroniemu za jego profesjonalizm i wielkie zaangażowanie wniesione do klubu, które przyczyniło się do awansu do Serie A" - napisano w oświadczeniu.

Przegrywając w niedzielę na własnym boisku z Fiorentiną 0-3, beniaminek poniósł dziewiątą porażkę w sezonie i jako jedyny zespół pozostaje w tym sezonie bez punktu. Poza tym stracił 22 bramki przy jedynie dwóch strzelonych.

Benevento to po Cagliari drugi klub włoskiej ekstraklasy, który zwolnił trener w tym sezonie. Oba zespoły spotkają się w środę w 10. kolejce Serie A.