Juventus Turyn wykupił Juana Cuadrado

Juventus Turyn skorzystał z klauzuli zawartej w umowie wypożyczenia i wykupił z Chelsea Londyn Juana Cuadrado. Skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt.

Zdjęcie Juan Cuadrado /Alberto Lingria /East News

Cuadrado przebywał na wypożyczeniu we włoskim klubie w sezonach 2015/16 i 2016/17. Kolumbijczyk regularnie występował w pierwszym składzie, co skłoniło włodarzy Juventusu do wykupienia zawodnika.

Reklama

Kwota transferu ma wynieść 20 mln euro, płatne w trzech rocznych ratach. Jak na transfer zawodnika tej klasy jest to cena niezbyt wygórowana.



Cuadrado w obu sezonach wygrywał z klubem zarówno mistrzostwo, jak i puchar Włoch. W dodatku w obecnym sezonie awansował z Juventusem do finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 3 czerwca w Cardiff. Rywalem "Starej Dama" będzie Real Madryt.

W ciągu dwóch sezonów w "Juve" 28-letni piłkarz strzelił 8 bramek i zaliczył 18 asyst.

WG