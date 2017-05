Juventus Turyn mistrzem Włoch

Na kolejkę przed zakończeniem sezonu Serie A piłkarze Juventusu Turyn zapewnili sobie mistrzostwo Włoch. W niedzielę "Stara Dama" pokonała u siebie FC Crotone 3-0 (2-0). To szósty z rzędu tytuł dla Juve.

Zdjęcie Paulo Dybala /PAP/EPA

Prowadzenie dla Juventusu zdobył w 12. minucie Mario Mandżukić. Pod koniec pierwszej połowy gola na 2-0 strzelił Paulo Dybala.



W drugiej części spotkania gospodarze kontrolowali wydarzenia na boisku. Efektowne zwycięstwo "Starej Damy" przypieczętował w 83. minucie Alex Sandro.



Reklama

Po 37. kolejkach Juventus ma 88 punktów i o cztery wyprzedza drugą w tabeli AS Romę Wojciecha Szczęsnego. Rzymianie stoczą walkę o wicemistrzostwo z Napoli. Klub Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego ma tylko punkt straty do Romy. W ostatniej kolejce AS Roma podejmie Genoę, a Napoli zmierzy się na wyjeździe z Sampdorią Genua.



Niebezpiecznie blisko strefy spadkowej jest Empoli. Zespół Łukasza Skorupskiego przegrał w 37. kolejce z Atalantą Bergamo 0-1 (0-1). Polski bramkarz wyciągał piłkę z siatki po strzale Alejandro Gomeza.