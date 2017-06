Francesco Totti zagra w Pescarze?

Trener spadkowicza z Serie A, Pescary, Zdenek Zeman powiedział, że chciałby zatrudnić w swojej drużynie Francesco Tottiego, który po latach rozstał się z AS Roma.

Zdjęcie Zdenek Zeman (z lewej) i Francesco Totti /AFP

- Totti, który przez ćwierć wieku bronił barw AS Roma, nie chce jeszcze kończyć kariery - poinformował po rozmowie z nim Zeman. - Chętnie zaprosiłbym go na testy - powiedział Czech.

Reklama

28 maja Totti rozegrał ostatnie spotkanie w rzymskim klubie, ale nie podał żadnych konkretów dotyczących swojej przyszłości. Najbardziej prawdopodobne wydawało się, że zostanie asystentem nowego dyrektora sportowego Romy - Hiszpana Monchiego.

Zeman twierdzi jednak, że Włoch chce jeszcze zawodowo grać w piłkę.

- Rozmawiałem z nim w ubiegłym tygodniu. Wiem, że zainteresowane są nim kluby w USA. Wszystko zależy od tego, jakie warunki mu zaproponują. On wciąż poszukuje sportowych wyzwać. Chętnie zobaczyłbym go w Pescarze, ale musiałby przejść testy - powiedział Czech, cytowany we włoskich mediach.

Zeman dwukrotnie pracował z Tottim w Romie: w latach 1997-99 i 2012-13.