Francesco Totti zagra w Japonii?

Już przed zakończeniem sezonu wiadomo było, że będzie on ostatnim dla Francesco Tottiego w roli piłkarza AS Roma. Zawodnik miał zostać w klubie w innym charakterze, lecz na wskutek ofert z MLS oraz Japonii jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

Hideyuki Hanyo, prezydent japońskiego klubu Tokyo Verdy, oświadczył w wywiadzie dla "Goal.com", iż złożył ofertę Francesco Tottiemu.

- Rozmawiałem ostatnio z agentem Tottiego. Słyszałem, że miał oferty z Miami i Los Angeles, ale na pewno tam nie zagra. Włoch ma teraz dwie możliwości - albo zostanie w Romie, albo zagra dla Verdy - zadeklarował Hanyo.



- Nie zdecydowałbym się składać oferty, jeśli nie mielibyśmy na to pieniędzy. Jeżeli jednak Totti nie zgodzi się przejść do klubu, to nie sprowadzimy innego zawodnika. On jest wyjątkowy - dodał.

Gdyby transfer doszedł do skutku, byłby co najmniej sporą niespodzianką. Tokyo Verdy występuje obecnie na poziomie drugiej ligi japońskiej.



