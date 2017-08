AS Roma. Lucas Vazquez na celowniku

AS Roma nie rezygnuje z kolejnych wzmocnień! "Giallorossi" złożyli ofertę na 30 milionów euro za Lucasa Vazqueza z Realu Madryt - twierdzi "Marca".

Zdjęcie Lucas Vazquez i CR7 podczas półfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt /AFP

AS Roma w letnim okienku transferowym przebudowała zespół, ale wicemistrz Włoch wciąż kontynuuje polowanie. Na celownik klubu ze stolicy Włoch trafił Lucas Vazquez z Realu Madryt.

"Marca", która jest bardzo dobrze zorientowana w sprawach dotyczących "Królewskich" podała, że rzymianie zaproponowali Realowi 30 milionów euro za transfer definitywny skrzydłowego.

26-latek na Estadio Santiago Bernabeu jest jedynie rezerwowym i nic nie wskazuje na to, żeby w nadchodzącym sezonie miało się to zmienić. Jeśli zechce grać więcej, przenosiny do Romy byłyby idealnym rozwiązaniem.

"Królewscy" z pewnością oczekiwaliby większej kwoty, ale Lucas ma już 26 lat, więc perspektywa rozwoju Hiszpana nie jest tak oczywista, jak u młodszych piłkarzy.



W poprzednim sezonie, w którym Real zgarnął dublet, Vazquez rozegrał 50 meczów we wszystkich rozgrywkach, ale na murawie spędził 2279 minut. Strzelił 4 gole i zaliczył 14 asyst.



"Giallorossi" latem znacząco się wzmocnili. Za sterami rzymskich transferów stoi znany dyrektor sportowy - Monchi. Hiszpan sprowadził na Stadio Olimpico m.in. Mario Rui, Hector Moreno, Bruno Peres, Rick Karsdorp, Aleksandar Kolarov oraz Maxime Gonalons.