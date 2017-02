AS Roma będzie miała nowy stadion

AS Roma, której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, będzie miała nowy stadion piłkarski. Klub od wielu lat stara się, by wybudować nowy obiekt i ostatecznie doszło do porozumienia z miastem, inwestorami oraz sponsorami. Ma on powstać na peryferiach Rzymu.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny z trenerem Lucianem Spallettim /Claudio Pasquazi /Getty Images

Roma w niektórych kwestiach musiała jednak ustąpić. Budowa będzie wyglądała trochę inaczej, niż początkowo planowano. Nie powstaną m.in. trzy biurowce wokół stadionu, które miał zaprojektować znany architekt Daniel Libeskind.

"Mamy za sobą bardzo długą podróż i mam wrażenie, że powoli docieramy do celu" - przyznał prezydent klubu Amerykanin James Pallotta i wspomniał o nowym rozdziale w historii.

Rzymski klub od 2012 roku stara się o budowę nowego obiektu. Dotychczas Roma, razem z Lazio Rzym, grają na Stadionie Olimpijskim. Nowa arena w Tor di Valle ma zostać sfinansowana z prywatnych środków. Początkowo miał powstać także park biznesowy, ale z powodu sporych protestów, zrezygnowano z tego pomysłu.