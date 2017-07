Aleksandar Kolarov przejdzie do AS Roma

Aleksandar Kolarov od nowego sezonu będzie bronił barw AS Roma. Serbski obrońca przeniesie się do Włoch z Manchesteru City.

Zdjęcie Aleksandar Kolarov /AFP

Poinformował o tym trener angielskiego klubu Pep Guardiola. 31-letni piłkarz spędził na Wyspach siedem lat, a wcześniej bronił barw innego rzymskiego zespołu - Lazio.

- "Kola" bardzo mi pomógł w minionym sezonie w wielu sprawach. Ale powiedział mi, że ma szansę wrócić do Rzymu i poprosił o zgodę na transfer. Nie zależy mi, żeby mieć w kadrze zawodników, którzy nie chcą w niej być, więc to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich - powiedział Guardiola po przegranym z Manchesterem United 0-2 towarzyskim meczu w Houston.

Kolarov zdobył z "The Citizens" dwukrotnie mistrzostwo Anglii, raz triumfował też w Pucharze Anglii.

- To naprawdę sympatyczny facet. Świetnie się z nim pracowało. Cieszę się, że mogłem go trenować. Życzę jemu i jego rodzinie wszystkiego co najlepsze - zakończył hiszpański szkoleniowiec.

Kontraktów na kolejny sezon nie przedłużyli inni obrońcy: Pablo Zabaleta, Gael Clichy i Bacary Sagna. Dotychczas Guardiola ściągnął tylko grającego z prawej strony boiska Kyle'a Walkera z Tottenhamu Hotspur, ale zespołowi z Manchesteru wciąż brakuje środkowych obrońców.

"The Citizens" wciąż uczestniczą w towarzyskim turnieju w USA. 26 lipca zagrają z Realem Madryt, a później z Tottenhamem.