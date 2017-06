Real Madryt broni oskarżonego Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wpadł w tarapaty po tym, gdy hiszpańska prokuratura postawiła mu zarzut oszukania urzędu skarbowego na sumę 14,7 mln euro. Portugalski gwiazdor już odżegnał się od winy, zapewniając o swojej uczciwości, a teraz w obronę wziął piłkarza jego klub, Real Madryt.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

CR7 miał dopuścić się przestępstw w latach 2011-14 i zdefraudować, ze szkodą dla fiskusa, kilkanaście milionów euro.



W akcie oskarżenia napisano, że Ronaldo rozpoczynając pracę w Hiszpanii, zadeklarował rozliczanie się z urzędem skarbowym w tym kraju. Po jakimś czasie piłkarz przekazał prawa do zarządzania swoim wizerunkiem towarzystwu Tollin Associates LTD, z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

"Nie było żadnej struktury biznesowej, ukrywania ani intencji ukrywania czegokolwiek" - napisała w oświadczeniu agencja Gestifute, która reprezentuje interesy piłkarza.

Tymczasem w pozwie czytamy, że Ronaldo popełnił w sposób dobrowolny i świadomy cztery przestępstwa podatkowe.

W winę swojego gwiazdora, który wkrótce ma stanąć przed sądem, nie wierzą władze klubu z Madrytu. "Królewscy" wydali w tej sprawie oficjalne oświadczenie, opublikowane na stronie Realu.

"Real Madryt ma pełne zaufanie do naszego piłkarza, Cristiano Ronaldo, który według naszej wiedzy działał zgodnie z prawem w zakresie wypełniania swoich zobowiązań podatkowych. Cristiano Ronaldo, od momentu przyjścia do Realu Madryt w lipcu 2009 roku, zawsze wykazywał wyraźną wolę przy wypełnianiu zobowiązań podatkowych. Jesteśmy absolutnie przekonani, że nasz piłkarz udowodni swoją całkowitą niewinność w tym procesie. Mamy nadzieję, że wymiar sprawiedliwości zadziała tak szybko, jak to tylko możliwe, aby jego niewinność można było jak najszybciej udowodnić" - napisano.

Sprawa szokuje tym bardziej, że Ronaldo od lat inkasuje fortunę, a obecnie jest najlepiej zarabiającym sportowcem świata. Rok 2017 jest dopiero na półmetku, a czołowy piłkarz świata już zdążył zarobić ponad 93 mln euro. Portugalczykowi grozi nawet kara pozbawienia wolności, najpewniej w zawieszeniu.