FC Barcelona. Trener zdradził transferowe cele?

Ernesto Valverde przedstawił władzom Barcelony listę nazwisk, które chciałby sprowadzić na Camp Nou - donosi dziennik "Ok Diario". Wśród nich jest dwóch jego byłych podopiecznych z Athleticu Bilbao.

Głównym celem transferowym "Blaugrany" mają być Aymeric Laporte i Ander Herrera, którzy pracowali z Ernesto Valverde w Athleticu Bilbao. Laporte już od kilku okienek transferowych znajduje się na celowniku Barcelony, ale być może współpraca z Valverde przekona go do przejścia na Camp Nou.

Herrera z Krajem Basków pożegnał się dwa sezony temu, odchodząc do Manchesteru United. Reprezentant Hiszpanii pasowałby do taktyki Katalończyków - lubi grę piłką, ale jego transfer może zablokować Jose Mourinho. Nawet gdyby Portugalczyk był gotów sprzedać Herrerę, to dla Barcelony, z którą przez lata rywalizował, może postawić zaporową cenę.



"Ok Diario" twierdzi również, że na wąskiej liście znalazł się też Hector Bellerin. Wychowanek Barcelony, który jest podstawowym piłkarzem Arsenalu Londyn, od roku znajduje się w orbicie zainteresowań "Dumy Katalonii".



Zakończony sezon potwierdził obawy kibiców, którzy po odejściu Daniego Alvesa, martwili się o brak nominalnego prawego defensora. Sergi Roberto zawiódł oczekiwania do tego stopnia, że w pewnym momencie Luis Enrique testował na tej pozycji Javiera Mascherano czy Lucasa Digne. Stąd powrót do pomysłu sprowadzenia Bellerin, którego orędownikiem jest także Valverde. Opcjami rezerwowymi pozostają Mariano z Sevilli i Joao Cancelo z Valencii.



Stolicę Katalonii może opuścić natomiast Rafinha, o którego zabiega kilka zespołów z Serie A - na czele z Romą, gdzie rządy objął słynny dyrektor sportowy, Monchi.