Joe Hart trafi do Liverpoolu?

To może być jeden z najgłośniejszych transferów tej zimy! Odstrzelony przez Pepa Guardiolę Joe Hart może wrócić do Anglii. Ofertę dla Manchesteru City przygotowuje Liverpool - donosi "Tuttosport".

Zdjęcie Joe Hart w barwach włoskiego zespołu /AFP

Joe Hart opuścił rodzinne strony przed rozpoczęciem tego sezonu. Pep Guardiola chciał bramkarza, który gwarantował mu dobrą grę nogami, a Hart nie opanował tych umiejętności. Jego miejsce zajął Claudio Bravo z Barcelony.



"Obywatele" zdecydowali się na wypożyczenie Harta do włoskiego Torino. Wiadomo jednak, że Włochów nie stać na transfer definitywny Anglika, a i on na Półwyspie Apenińskim nie czuje się najlepiej - czyste konto zachował pięciokrotnie w 18 występach, puszczając przy tym 25 bramek.

Te statystyki nie mają znaczenia dla działaczy z Anfield Road, którzy zagięli parol na etatowego bramkarza reprezentacji Anglii. "The Reds" mają dwóch bramkarzy - Lorisa Kariusa i Simona Mignoleta, ale obaj grają poniżej oczekiwań menadżera Juergena Kloppa i kibiców z czerwonej części Liverpoolu.

"The Reds" mają złożyć Manchesterowi City ofertę pozyskania Harta latem, kiedy kończy się jego okres wypożyczenia do Turynu. "Obywatele" będą chętni, aby pozbyć się Harta, bo Guardiola nie zmienił zdania w jego sprawie. Nie wiadomo jednak, czy "The Citizens" będą chcieli wzmacniać ligowego rywala.



28-latek jest wyceniany na 15 milionów euro. Na koncie ma 67 występów w reprezentacji Anglii.