Długa przerwa Paula Pogby?

Piłkarz Manchesteru United Paul Pogba może być wykluczony z gry "od sześciu do dwunastu tygodni" wskutek kontuzji, jakiej doznał we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z FC Basel - poinformował dziennik "The Times", powołując się na źródło wewnątrz klubu.

Zdjęcie Paul Pogba nabawił się kontuzji w meczu z FC Basel /AFP

"Kontuzja jest naprawdę fatalna. To nie jest normalne dla zawodnika, który przestrzegałby naszego programu treningowego" - powiedział anonimowy informator gazety, wskazując, że tak poważny uraz może być efektem zbyt intensywnego treningu poza klubem.

Według "The Times" kontuzja uda została sklasyfikowana z trzecim stopniem, co oznacza, że piłkarz reprezentacji Francji ma uszkodzony mięsień i być może ścięgna.

O stan zdrowia zawodnika dopytywali dziennikarze po niedzielnym meczu ligowym Manchesteru United z Evertonem (4-0). Trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho zareagował na pytania z rozdrażnieniem. "Szczerze mówiąc nie wiem czy przerwa będzie trwać dwanaście tygodni czy dwanaście dni. Wszystkie komentarze, wszystkie plotki na ten temat są fałszywe, bo nie wiemy czy to będzie dwanaście tygodni czy dwanaście dni" - mówił.

Jeśli informacje "The Times" się potwierdzą, Francuz nie wystąpi już w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a w Premier League nie zagra m.in. w meczach z Liverpoolem, Tottenhamem, Chelsea, Arsenalem oraz w derbach z Manchesterem City.

Pogba jest trzecim najdroższym piłkarzem w historii. W ubiegłym roku przeszedł na Old Trafford z Juventusu Turyn za 105 mln euro.