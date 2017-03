GKS Tychy - Comarch Cracovia w finale PHL

GKS Tychy gra na własnym lodowisku z Comarchem Cracovią w pierwszym meczu finału Polskiej Hokej Ligi. Kolejne spotkanie już jutro ponownie w Tychach.

W tym sezonie "Pasy" wygrały tylko jedne spotkanie z Tychami na sześć rozegranych w sezonie zasadniczym.

Finały mistrzostw Polski między tymi drużynami, to jednak domena klubu z Krakowa. W ostatnich 11 latach wygrali z GKS-em każdy z pięciu.

W siódmej minucie było groźnie pod bramką gospodarzy. Najpierw strzelał Maciej Urbanowicz, a potem dobijał Damian Słaboń, ale nieskutecznie.

Dwie minuty później indywidualna akcja Krystiana Dziubińskiego zatrzymana przez Sztefana Żigardy'ego.

Tyszanie nie chcieli być gorsi. Do tercji rywali wjechał Jaroslav Kristek, ale jego strzał w środek bez problemu obronił Rafał Radziszewski.

W połowie tercji doszło do dużej kontrowersji. Najpierw na ławkę kar powędrował Marcin Kolusz, który chyba prawidłowo zaatakował Petra Kalusa. To jednak nie wszystko. Sędziowie Przemysław Kępa i Włodzimierz Marczuk po konsultacji nałożyli karę meczu na Mateusza Bepierszcza. Tak więc gospodarze musieli grać w podwójnym osłabieniu, gdyż na ławce kar zasiedli Kolusz i zastępujący będącego już w szatni Bepierszcza, Bartłomiej Jeziorski.

"Pasy" szybko wykorzystały przewagę. Już po 20 sekundach, a była to 11. minuta, prowadziły 1-0. Dziubiński podał wzdłuż bramki do Petra Szinagla, który skierował krążek do siatki.

Kolusz wrócił do gry, ale tyszanie wciąż musieli grać w osłabieniu, ponieważ kara pięciu minut się nie kasuje po bramce.

Chwilę później goście podwyższyli prowadzenie. W 13. minucie Szinagl podał do będącego pod bandą Damiana Kapicy, a ten znalazł nadjeżdżającego Mateusza Rompkowskiego, który strzelił przy słupku, nie dając szans bramkarzowi rywali.

Trzy minuty później doszło do kolejnego wielkiego zamieszania. Andrew McPherson najeżdżając na bramkę uderzył udem w głowę "zamrażającego" krążek Żigardy'ego. Koledzy Czecha rzucili się walki w jego obronie, która w miarę szybko jednak się skończyła.

Sędziowie znowu długo się naradzali, ale ostatecznie Amerykanin otrzymał tylko dwuminutową karę. Z kolei 10 minut przerwy za niesportowe zachowanie czekało Kalusa, ale to była kara indywidualna.

Gospodarze nie wykorzystali przewagi, podczas której oddali tylko dwa strzały.

- Wykorzystaliśmy okres gry w przewadze, nie robimy błędów z tyłu i na razie jesteśmy zadowoleni - ocenił pierwszą tercję Szinagl.



Kolejne spotkanie ponownie już jutro ponownie w Tychach (18.00).

Następnie dwa mecze zostaną natomiast rozegrane w Krakowie - 25 marca o 18.30 i 26 marca o 16.30. Transmisje w TVP Sport.

GKS Tychy - Comarch Cracovia (0-2, -:-, -:-) - mecz trwa

Bramki: 0-1 Szinagl-Dziubiński (10.08, w podwójnej przewadze), 0-2 Rompkowski-Kapica-Szinagl (12.02, w przewadze)



Comarch Cracovia: Radziszewski - Rompkowski, Navojovsky, Kapica, Dziubiński, Szinagl - Wajda, Kruczek, Drzewiecki, Słaboń, Urbanowicz - Zib, Dąbkowski, Kalus, McPherson, Sykora - Noworyta, Dutka, Domogała, Chovan, Kisielewski.

GKS: Żigardy - Pociecha, Kubosz, Kolusz, Kristek, Bepierszcz - Kotlorz, Bryk, Galant, Semorad, Witecki - Górny, Kolarz, Vitek, Komorski, Jeziorski - Horzelski, Zatko, Kogut, Rzeszutko, Woźnica.