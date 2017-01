MŚ piłkarzy ręcznych: sprzedano 431 tys. biletów

Sprzedano już 431 z 656 tysięcy biletów na mecze mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, które w środę rozpoczną się we Francji. Organizatorzy poinformowali, że ich celem jest, by sprzedaż wejściówek przekroczyła pół miliona, co pozwoli na zrównoważenie budżetu.

Zdjęcie Maskotki MŚ we Francji - Koolette (z lewej) i Rok /AFP

Jest on szacowany na 30 mln euro.

Reklama

Sprzedanie ponad 400 tys. biletów oznacza wzrost o ponad 100 procent w stosunku do ostatniego czempionatu globu zorganizowanego we Francji w 2001 r. - wówczas bilety nabyło 200 tysięcy fanów.

MŚ odbędą się w ośmiu miastach: Paryżu, Montpellier, Villeneuve d'Ascq, Brest, Metz, Rouen, Albertville, Nantes. Polacy wystąpią w tym ostatnim, a ich rywalami będą obrońcy tytułu Francuzi, Rosjanie, Brazylijczycy, Japończycy i Norwegowie (gr. A). Cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech grup awansują do 1/8 finału.

Polacy dwa lata temu w Katarze wywalczyli brąz, ale do Francji pojechali w mocno osłabionym składzie.