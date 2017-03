Kinga Achruk: Mamy wielki potencjał

W piątek w Gdańsku rozpoczyna się turniej towarzyski z udziałem reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. Dla "Biało-czerwonych" to ważny sprawdzian przed bojem z Rosjankami o awans do finałów mistrzostw świata 2017. - Mamy wielki potencjał - powiedziała rozgrywająca naszego zespołu Kinga Achruk.

Zdjęcie Kinga Achruk /AFP

Rywalkami podopiecznych Leszka Krowickiego będą kolejno: Białorusinki, Ukrainki i Słowaczki. "Najbliższe spotkania to szansa, żeby się zgrać, poczuć swoje tempo i przenieść założenia taktyczne z treningu na mecz. Wtedy jesteśmy w stanie zebrać najwięcej doświadczenia" - stwierdziła Kinga Achruk cytowana na oficjalnej stronie ZPRP.



"Chcąc wygrać dwumecz z Rosjankami nie możemy mieć jednej liderki, a drużynę. Bramki muszą padać z każdej pozycji, więc musimy nabierać pewności siebie. Mamy wielki potencjał i chęć do gry. Teraz trzeba to cierpliwie, ale skutecznie przenieść na boisko" - podkreśliła 28-letnia zawodniczka.



"Na pewno ważne jest, aby podejść do meczu w pełni skoncentrowanym, choć nie ma presji na wynik. Najważniejszym elementem w piłce ręcznej jest defensywa i już od mistrzostw próbowaliśmy nietypowej dla nas obrony 3-2-1. Ciągle się doskonalimy i mam nadzieję, że będzie to wyglądać coraz lepiej. To taki indywidualny cel każdej z nas" - dodała Kinga Achruk.



Program turnieju w Gdańsku:

17.03 (piątek):

17.00 Słowacja - Ukraina

19.00 Polska - Białoruś



18.03 (sobota)

16.00 Słowacja - Białoruś

18.00 Ukraina - Polska



19.03 (niedziela)

12.00 Białoruś - Ukraina

14.00 Polska - Słowacja