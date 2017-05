El. ME: Polska - Białoruś na żywo

Polscy piłkarze ręczni grają z Białorusią w meczu grupy 2 eliminacji mistrzostw Europy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Po trzech seriach spotkań sytuacja "Biało-czerwonych" w tabeli jest fatalna. Polacy zajmują ostatnie miejsce z trzema porażkami na koncie. Katastrofą zakończył się wyjazd do Mińska, gdzie podopieczni Tałanta Dujszebajewa ponieśli klęskę z Białorusią 23-32.



"Białoruś zasłużenie zwyciężyła w Mińsku. My źle zagraliśmy. Ta sytuacja, która wytworzyła się po trzech meczach z naszym udziałem to moja wina. Musimy dalej walczyć i pracować, aby zagrać dobre spotkanie w Płocku i zdobyć pierwsze dwa punkty. Przygotowanie mentalne będzie bardzo ważne" - powiedział trener reprezentacji Polski Tałant Dujszebajew.



W Płocku "Biało-czerwoni" będą mieli okazję do rehabilitacji w oczach kibiców po blamażu. Najważniejszy jest jednak wynik pojedynku. Polacy muszą wygrać, bo w przeciwnym wypadku stracą definitywnie szansę na awans na ME 2018.



Z czterozespołowej grupy awans na czempionat Starego Kontynentu w Chorwacji wywalczą dwie pierwsze ekipy.

