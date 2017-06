Piotr Parzyszek zagra w PEC Zwolle

Piotr Parzyszek przeszedł z holenderskiego drugoligowca De Graafschap do występującego w Eredivisie PEC Zwolle. Napastnik podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

Zdjęcie Piotr Parzyszek /Gerrit van Keulen /East News

W zeszłym sezonie Parzyszek z 25 golami został wicekrólem strzelców zaplecza Eredivisie, choć jego zespół zajął dopiero 14. miejsce w tabeli.



23-letni Parzyszek odbudował się w De Graafschap po nieudanym wyjeździe do Anglii i Danii, gdzie nie zachwycał w barwach Charlton Athletic FC oraz FC Randers. W międzyczasie był też zawodnikiem belgijskiego Konjnklijke Sint-Truidense VV, dla którego zdobył 12 bramek w rozgrywkach drugiej ligi.



PEC Zwolle to 14. drużyna ostatniego sezonu Eredivisie. W przeszłości jej zawodnikiem byli m.in. Mateusz Klich, czy napastnik Legii Warszawa Tomas Necid.



Parzyszek ma zastąpić w drużynie najlepszego strzelca Nicolai Brock-Madsena, który po sezonie wraca z wypożyczenia do FC Birmingham.





Reklama