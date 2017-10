Piłkarze Malmoe FF mistrzami Szwecji

Piłkarze Malmoe FF zdobyli 20. tytuł mistrzów Szwecji w historii.

Zdjęcie Carlos Strandberg, napastnik Malmoe /AFP

Tytuł zapewniła im wyjazdowa wygrana z IFK Norrkoeping 3-1 w 27. kolejce ekstraklasy. Na trzy mecze przed końcem sezonu mają 10 punktów przewagi nad wiceliderem AIK Sztokholm.

Reklama

To czwarty triumf Malmoe FF w ekstraklasie w ostatnich pięciu sezonach. W 2015 roku ta drużyna musiała uznać wyższość właśnie Norrkoeping.

Gospodarze zdobyli bramkę w dziewiątej minucie i do przerwy prowadzili 1-0, jednak po zmianie stron to obrońcy tytułu przejęli inicjatywę i strzelili trzy gole - w 49., 61. i 84. minucie. Na listę strzelców wpisali się kolejno Carlos Strandberg, Lasse Nielsen and Anders Christiansen.

W końcowych minutach mecz został na chwilę przerwany, ponieważ kibice gości zaczęli wbiegać na murawę. Trener Magnus Pehrsson i jego zawodnicy zaapelowali jednak do nich, aby wrócili na miejsca. Fani posłuchali i spotkanie dokończono już bez zakłóceń.