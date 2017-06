LM kobiet. Medyk Konin poznał rywali

Medyk Konin, kobiecy mistrz Polski w piłce nożnej, poznał swoich rywali w turnieju eliminacyjnym Ligi Mistrzów. Przeciwnikami Polek będą fińskie Pallokerho-35 Vantaa, irlandzkie Shelbourne LFC oraz Linfield Ladies FC z Irlandii Północnej.

Zdjęcie Mecz LM kobiet: Medyk Konin - Olympique Lyon /Przemysław Szyszka /East News

Drużyna Medyka wywalczyła mistrzostwo Polski w sezonie 2016/17, co dało jej prawo gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Polki staną przed szansą na czwarty awans z rzędu do elitarnych rozgrywek.

Najgroźniejszym rywalem wydaje się PK-35 Vantaa, gdyż zarówno drużyna z Irlandii, jak i Irlandii Północnej dopiero debiutują w rozgrywkach. Dzięki dobrej postawie w poprzednich rozgrywkach Medyk był losowany z pierwszego koszyka.



Turniej zostanie rozegrany w dniach 22-28 sierpnia w Belfaście. Do 1/16 finału awansują zwycięzcy każdej z 10 grup oraz jedna drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem przeciwko pierwszej i trzeciej drużynie w swojej grupie.



WG