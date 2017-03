Gigantyczne nadużycia przy modernizacji Maracany

Podczas modernizacji legendarnego stadionu Maracana w Rio de Janeiro przed piłkarskimi MŚ 2014 doszło do nadużyć, w tym zawyżania faktur na kwotę 66 mln dolarów - poinformowały brazylijskie media powołując się na ustalenia Stanowego Trybunału Obrachunkowego.

Zdjęcie Legendarna Maracana to największy stadion w Brazylii /AFP

Dochodzenie prowadzone przez odpowiednika polskiej Najwyższej Izby Kontroli wykazało, że rzeczywiste koszty remontu zostały zawyżone o blisko 20 procent.

Urząd skarbowy będzie się domagał, by trzy firmy tworzące konsorcjum oddały do skarbu państwa 200 mln brazylijskich reali (ok. 63,5 mln dolarów).

Początkowo przebudowa Maracany miała kosztować 705 mln brazylijskich reali (ok. 223 mln dol.), a jej ostatecznie koszty sięgnęły 1,2 miliarda reali (380 mln dol.)

Na legendarnym obiekcie, po finałach MŚ 2014, odbyły się także ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk oraz paraolimpiady w 2016 r.

Wybudowana w 1950 roku Maracana jest największym stadionem w Brazylii (73 tys. miejsc). Prace modernizacyjne na obiekcie, który oficjalnie nosi imię Mario Filho, sportowego dziennikarza, wielbiciela i znawcy piłki nożnej, rozpoczęły się w 2010 roku i trwały ponad trzy lata.