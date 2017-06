Cheick Tiote zmarł na zawał serca

Cheick Tiote, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, zmarł na zawał serca. Obrońca miał 30 lat.

Zdjęcie Cheick Tiote /AFP

Do tragedii doszło podczas poniedziałkowego treningu chińskiego BJ Enterprises Pekin. Tiote zasłabł i został przewieziony do szpitala. Okazało się, że przeszedł zawał serca i lekarze nie byli w stanie go uratować.



Tiote do Chin przeniósł się kilka miesięcy temu. Wcześniej przez siedem lat występował w Newcastle United i dał się poznać jako wyjątkowo twardy zawodnik. Dla tego zespołu zdobył w lidze jedną bramkę, a pokonał... Wojciecha Szczęsnego, który stał wówczas w bramce Arsenalu (4-4).

Wcześniej Tiote reprezentował Twente Enschede, Rodę Kerkradę i Anderlecht Bruksela.



Pomocnik zaliczył także 55 spotkań w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

