Azerbejdżan - Niemcy 1-4 w el. MŚ

Mistrzowie świata Niemcy pokonali Azerbejdżan 4-1 w wyjazdowym meczu grupy C eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Baku.

Niemcy objęli prowadzenie za sprawą Andre Schuerrle, ale w 31. minucie był sensacyjny remis, bo wyrównującego gola strzelił Dimitrij Nazarow.

Szybko odpowiedział Thomas Mueller, a jeszcze przed przerwą na 3-1 podwyższył Mario Gomez. Zwycięstwo faworytów przypieczętował Schuerrle w 80. minucie.

Mimo wygranej, obrońca mistrzów świata Mats Hummels przyznał, że nie był to dobry mecz w wykonaniu jego drużyny. - Byliśmy dzisiaj aroganccy, a to nie było miłe. Sami utrudniliśmy sobie życie - ocenił as Bayernu Monachium.

- Spełniliśmy swój obowiązek. Ten mecz był jak spotkanie pucharowe przeciwko drużynie z niższej ligi. Jeśli nie wejdzie się na swój najwyższy poziom, to rywale stają się silniejsi niż są zwykle - skomentował trener Niemców Joachim Loew. - Po czteromiesięcznej przerwie, rzeczy nie następują automatycznie, więc możemy być zadowoleni.

Jego zespół ma komplet 15 punktów i o pięć wyprzedza Irlandię Północną, która wygrała u siebie z Norwegią 2-0. W innym spotkaniu tej grupy San Marino uległo Czechom 0-6.

Azerbejdżan - Niemcy 1-4 (1-3)

Bramki: dla Azerbejdżanu - Dimitrij Nazarow (31); dla Niemiec - Andre Schuerrle (19, 80), Thomas Mueller (35), Mario Gomez (44).

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy).