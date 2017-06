Łukasz Sekulski trafi do Zagłębia Sosnowiec?

Niewykluczone, że w nowym sezonie Łukasz Sekulski będzie występował w Zagłębiu Sosnowiec. Wiosną 26-letni napastnik grał w Piaście Gliwice

Zdjęcie Łukasz Sekulski /Fot. Michał Nowak /Newspix

W zakończonym niedawno sezonie Sekulski występował w dwóch ekstraklasowych klubach. Jesienią w barwach Korony Korony wystąpił w 12 spotkaniach i zdobył pięć bramek. Zimą trafił do walczącego o utrzymanie w lidze Piasta. Zagrał w 10 spotkaniach. Nie strzelił gola, ale zanotował kilka asyst. Po okresie wypożyczenia wrócił jednak do Jagiellonii Białystok. Wiadomo, że w Gliwicach nie będzie już występował, podobnie jak Patrik Mraz, Michał Masłowski, Tomasz Mokwa czy Lukasz Czmelik.



Sekulski może latem trafić do szukającego wzmocnień Zagłębia. Sosnowiczanie, po raz drugi z rzędu zajęli trzecie miejsce w I lidze. W tym roku do awansu do Ekstraklasy zabrakło im tylko jednego punktu. Pierwszoligowiec musi szukać nowych zawodników, bo większości piłkarzy kończą się kontrakty, a po sezonie, który zakończył się niepowodzeniem, zmiany w kadrze są konieczne.



