1. liga. Tłok w czołówce

Liderujący piłkarze Odry Opole zagrają w sobotę w Głogowie z zajmującym czwarte miejsce Chrobrym w 11. kolejce pierwszej ligi. W tabeli beniaminek z Opola ma punkt przewagi nad Chojniczanką Chojnice, która spotka się na wyjeździe z Wigrami Suwałki.

Zdjęcie Piłkarze Chrobrego Głogów cieszą się z awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski /Fot. Maciej Kulczyński /PAP

W tabeli panuje niesamowity ścisk. Plasująca się na piątej pozycji Stal Mielec traci tylko trzy "oczka" do Odry. Zespół z Opola w 2016 roku wygrał rozgrywki trzeciej ligi, a w kolejnym uzyskał awans na zaplecze ekstraklasy. Obecnie podopieczni trenera Mirosława Smyły z dorobkiem 20 punktów przewodzą stawce pierwszoligowców.

W sobotę rywalem Odry będzie Chrobry Głogów, który bardzo dobrze spisuje się w lidze, ale także we wtorek wyeliminował ekstraklasowego Piasta Gliwice (2-1) i awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski.

W najlepszej "ósemce" PP są jeszcze dwa kluby pierwszej ligi: Chojniczanka Chojnice i Drutex Bytovia Bytów. Ostatnia wymieniona drużyna zagra z mistrzem kraju Legią Warszawa, Chojniczanka z liderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze, a Chrobry z Arką Gdynia.

Zaledwie dwa punkty do opolan tracą Miedź Legnica i właśnie Chrobry. Legniczanie już w piątek zmierzą się w Chorzowie z Ruchem, który po spadku z elity obecnie jest ostatni w niższej klasie rozgrywkowej. "Niebiescy" potrzebowali dziesięciu spotkań, by pozbyć się pięciu ujemnych punktów, z którymi rozpoczęli sezon 1. ligi. Na plus wyszli po niedzielnej wygranej w Siedlcach z Pogonią 3-1. Teraz mają dwa punkty na plusie.

Porażka z Ruchem sprawiła, że do zmiany trenera doszło w Pogoni - klub opuścił Adam Łopatko, a po raz kolejny pierwszym szkoleniowcem został będący od kilku lat w sztabie Bartosz Tarachulski. Były napastnik m.in. Polonii Warszawa poprowadzi w sobotnim meczu z GKS w Tychach.

Niespodziewanie przedostatni jest inny GKS - z Katowic. W sobotę zagra w Bytowie z Drutex Bytovią, która jest szósta.

Program 11. kolejki:

piątek, 29 września:

Ruch Chorzów - Miedź Legnica godz. 20.45, sędzia: Sylwester Rasmus (Toruń)

sobota, 30 września:

Stomil Olsztyn - Raków Częstochowa 17.00, Konrad Kiełczewski (Białystok)

Chrobry Głogów - Odra Opole 17.45, Sebastian Tarnowski (Wrocław)

Drutex Bytovia Bytów - GKS Katowice 18.00, Kornel Paszkiewicz (Wrocław)

GKS Tychy - Pogoń Siedlce 18.00, Mateusz Złotnicki (Lublin)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice 18.00, Marek Opaliński (Legnica)

Stal Mielec - Zagłębie Sosnowiec 18.00, Wojciech Krztoń (Olsztyn)

niedziela, 1 października:

Wigry Suwałki - Chojniczanka Chojnice 18.00, Jacek Małyszek (Lublin)

Olimpia Grudziądz - Górnik Łęczna 19.00, Paweł Pskit (Łódź)

Wyniki, terminarz i tabela 1. ligi