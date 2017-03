NHL. Wpadka Pittsburgh Penguins

Pewni już awansu do fazy play off ligi NHL hokeiści Pittsburgh Penguins doznali niespodziewanej porażki. Na własnym lodowisku ulegli przeciętnie spisującym się w tym sezonie Philadelphia Flyers 2-6.

Zdjęcie Sidney Crosby /AFP

Siedem kolejek przez zakończeniem sezonu zasadniczego "Lotnicy" wciąż zachowują szansę na awans do rozgrywek o Puchar Stanleya.



Na prowadzenie w Pacific Division wyszli hokeiści Anaheim Ducks. W niedzielę pokonali u siebie New York Rangers 6-3. Goście muszą więc jeszcze poczekać na świętowanie awansu do play-off.



Dwa niedzielne spotkania w lidze NHL skończyły się w dogrywkach. New Jersey Devils ulegli Dallas Stars 1-2, Detroit Red Wings pokonali zespół Minnesota Wild 3-2.

Wyniki niedzielnych meczów NHL:

Anaheim Ducks - New York Rangers 6-3

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 2-1

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2-6

New Jersey Devils - Dallas Stars 1-2 (po dogrywce)

Detroit Red Wings - Minnesota Wild 3-2 (po dogrywce)