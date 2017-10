NHL. Pittsburgh Penguins znów zawiedli

Obrońcy mistrzowskiego tytułu hokeiści Pittsburgh Penguins spisują się poniżej oczekiwań na początku nowego sezonu. W czwartek "Pingwiny" przegrały na wyjeździe z Tampa Bay Lightning 4-5 i była to ich trzecia porażka w pięciu meczach.

Zdjęcie Slater Koekkoek strzelił dwa gole w meczu z Pittsburgh Penguins /AFP

Pojedynek rozpoczął się po myśli gospodarzy, którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie po strzale Slatera Koekkoeka. Do wyrównania doprowadził Jake Guentzel. Z lewej strony strzelił Kris Letang, a Guentzel zmienił lot krążka, czym zaskoczył bramkarza Lightning. Końcówka pierwszej tercji należała do "Błyskawic". Na sekundę przed końcem Victor Hedman huknął spod niebieskiej linii i Antti Niemi skapitulował. Gospodarze grali wówczas z przewagą jednego zawodnika.



Na początku drugiej odsłony Lightning znów popisowo rozegrali przewagę. Rozklepali obronę "Pingwinów" i Steven Stamkos bez problemów posłał krążek do siatki. Kontaktowego gola dla Penguins strzelił Conor Sheary, który wykorzystał znakomite podanie Chada Ruhwedela i zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam. Punkt za asystę otrzymał również Niemi. Na bezpieczną przewagę gospodarzy wyprowadził Nikita Kuczerow. Rosjanin w 30. minucie idealnie przymierzył w "okienko". W tej części spotkania kibice zobaczyli jeszcze dwie bramki. Bryan Rust trafił dla "Pingwinów", a na 5-3 strzelił Koekkoek.



W trzeciej tercji Penguins atakowali, żeby odrobić straty, ale udało im się jedynie zmniejszyć rozmiary porażki za sprawą Matta Hunwicka.

Wyniki czwartkowych meczów NHL:

Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 5-4

Florida Panthers - St. Louis Blues 5-2

Nashville Predators - Dallas Stars 4-1

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 2-5

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 2-4

Arizona Coyotes - Detroit Red Wings 2-4

San Jose Sharks - Buffalo Sabres 3-2