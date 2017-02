NHL. Antoine Vermette uderzył kijem sędziego

Kanadyjski hokeista Anaheim Ducks Antoine Vermette musi liczyć się z długim zawieszeniem po tym, jak we wtorkowym meczu z Minnesota Wild uderzył kijem sędziego.

W połowie trzeciej tercji Vermette źle się ustawił do wznowienia i nie miał szans wygrać walki o krążek. 34-letni Kanadyjczyk obwinił za to sędziego i uderzył go łopatką kija w udo.



Uderzenie nie było mocne i arbiter nie ucierpiał, ale mimo tego hokeista został ukarany za niesportowe zachowanie.

Wszystko wskazuje jednak, że na tym się nie skończy, a Vermette musi liczyć się z dłuższym zawieszeniem.

34-letni zdobywca Pucharu Stanleya z 2015 roku w barwach Chicago Blackhawks jest zawodnikiem "Kaczorów" od sierpnia ubiegłego roku. W 58 meczach swojego zespołu zdobył osiem bramek.

Jego głupie zachowanie nie przeszkodziło "Kaczorom" sprawić niespodzianki i pokonać drugą obecnie drużynę NHL na jej własnym lodzie (1-0).