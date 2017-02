Jaromir Jagr: Chcę grać do 55. roku życia

Jeden z najsłynniejszych hokeistów świata - Jaromir Jagr obchodzi dzisiaj 45. urodziny. Czech stwierdził kiedyś, że chce kontynuować karierę do 50 roku życia, ale teraz zmienił zdanie i zamierza grać jeszcze 10 lat.

Zdjęcie Jaromir Jagr /AFP

- Planuję grać do 55 lat. Czuję się dobrze. Zmieniłem zdanie - zamiast do granicy 50 lat zamierzam grać do 55. roku życia - powiedział mediom amerykańskim Jagr występujący obecnie w ekipie Florida Panthers.

Pięciokrotny olimpijczyk, złoty medalista IO w Nagano (1998) urodziny spędzi oczywiście na lodzie. Jego ekipa zmierzy się w Kalifornii z San Jose Sharks. Jagr zagra m.in. przeciw rodakowi Tomasowi Hertlowi, a spotkanie będzie pełne atrakcji szczególnie dla czeskich kibiców i to nie tylko ze względu na urodziny słynnego zawodnika. Nazwano je Nocą Czeskiego Dziedzictwa (Czech Heritage Night).

Weteran urodzony w Kladnie w tym sezonie strzelił 10 bramek i ma ich w lidze NHL 759. Zdobył 1899 punktów w 1683 występach na lodowiskach USA oraz Kanady. Na ten dorobek składa się oprócz trafień także 1140 asyst. Dwukrotnie wywalczył Puchar Stanleya z Pittsburgh Penguins (1991-92).

W rankingu wszech czasów Czech zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej, trzecie na liście strzelców i piąte wśród zawodników z największą liczbą asyst. Liderem wszystkich jest legendarny Kanadyjczyk Wayne Gretzky.

Jest obecnie piątym najstarszym graczem ligi, po napastniku Gordie Howe (52 lata i 11 dni), obrońcy Chrisie Cheliosie (48 lat i 71 dni), bramkarzach Maurice Robertsie (45 lat i 345 dni) i Johnnym Bowerze (45 lat i 32 dni).