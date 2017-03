Dwyane Wade nie zagra do końca sezonu

Dwyane Wade z Chicago Bulls z powodu kontuzji prawego łokcia nie zagra co najmniej przez miesiąc, czyli zapewne do końca sezonu zasadniczego koszykarskiej ligi NBA (12 kwietnia). Trzykrotny mistrz z Miami Heat (2006, 2012, 2013) jest drugim strzelcem "Byków".

Zdjęcie Dwyane Wade /AFP

35-letni koszykarz zdobywa średnio 18,8 pkt. "Byki" walczą o udział w play off; z bilansem 32 zwycięstw i 36 porażek) zajmują 10. lokatę w Konferencji Wschodniej.

Reklama

Wade doznał kontuzji w środowym spotkaniu z Memphis Grizzlies, które Chicago przegrało na własnym parkiecie 91:98.

- Nigdy nie miałem takiego urazu, więc nie wiem, ile potrwa jego leczenie. Wiem, że z podobnym problemem zmagał się Jimmy (Butler, kolega z zespołu i najlepszy strzelec Chicago - PAP). Rozmawiałem z nim i nie podoba mi się, to co usłyszałem. Ale każdy jest inny. To moja ręka i będziemy się starać w klubie, bym opuścił tylko tych 14 spotkań - powiedział Wade.

Butler w marcu 2015 r. opuścił z powodu kontuzji łokcia 11 spotkań.

Wade latem 2016 r., po 13 latach gry Miami, przeszedł do Chicago podpisując dwuletni kontrakt o wartości 47 milionów dolarów.