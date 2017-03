Andrew Bogut zakończył sezon NBA w Cavaliers po 58 sekundach

58 sekund - tyle trwał bieżący sezon NBA w drużynie Cleveland Cavaliers dla Australijczyka Andrew Boguta, który doznał poważnej kontuzji.

Zdjęcie Andrew Bogut kontuzjowany /AFP

Australijski koszykarz błyskawicznie zakończył grę w barwach Cavaliers w tym sezonie. Klub mistrza NBA poinformował, że z powodu złamania kości piszczelowej czeka go blisko pół roku przerwy i nie ma szans, by wystąpił w play off.

32-letni australijski środkowy trafił do zespołu obrońców tytułu 2 marca, z Dallas Mavericks. W pierwszym występie przeciw Miami Heat, po zderzeniu z mijającym go Okaro White'em, doznał kontuzji lewej nogi.

W oświadczeniu Cavaliers napisano, że Bogut nie będzie operowany, a jedynie poddany zostanie rehabilitacji. Treningi ma rozpocząć po wakacjach i przygotowywać się do nowego sezonu.

Australijczyk, numer 1 w drafcie 2005 roku, w karierze zdobywał średnio 10 pkt i miał 8,9 zbiórek. Jest jednym z dziewięciu aktywnych graczy, którzy przekroczyli 1000 bloków (1070). Sezon w Dallas był jednak znacznie gorszy - uzyskiwał średnio 3 pkt i 8,3 zbiórek.

Poprzednie cztery lata spędził w Golden State Warriors. "Wojownicy" w ostatnich dwóch sezonach walczyli z "Kawalerzystami" o mistrzostwo NBA (wygrali w 2015 roku).