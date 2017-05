Tyberiusz Kowalczyk: Napotka kosa na kamień

- Napotka kosa na kamień. Idę po wygraną i myślę, że ten pojedynek będzie elektryzował publiczność - powiedział serwisowi sporty-walki.org Tyberiusz Kowalczyk, który 27 maja zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim na gali KSW 39: Colosseum.

Zdjęcie Tyberiusz Kowalczyk i Mariusz Pudzianowski /Fot. Jacek Ufnal /Newspix.pl

Pojedynek byłych strongmanów zapowiada się jako jeden z najciekawszych gali na PGE Narodowym w Warszawie. Zainteresowanie wydarzeniem ze strony kibiców jest ogromne. Sprzedano już blisko 48 tysięcy wejściówek.



"Pudzian" w MMA ma już na koncie 16 pojedynków. Wygrał 10 z nich, w tym cztery przed czasem. Ostatnio, w grudniu ubiegłego roku na gali KSW 37: Circus of Pain w Krakowie, znokautował Popka Monstera. Kowalczyk nie ma aż tak dużego doświadczenia w MMA. Do tej pory stoczył trzy walki i wszystkie wygrał. Obaj ostro trenują przed starciem na PGE Narodowym.



"Mariusz jest pracusiem, prawdziwym rzemieślnikiem. Skakanie i filmiki nie wygrywają walki. Tutaj trzeba mieć odporność na cios. Zobaczymy jak to sie potoczy. Sam jestem ciekaw, jak zachowamy się przy tak licznej publiczności. Chciałbym dobrze wypaść, a jeszcze wygrać z "Pudzianem" na Narodowym, to byłoby mega" - stwierdził "Tyberian", który zdaje sobie sprawę, że brakuje mu doświadczenia.



"Cały czas uczę się czegoś nowego, rozwijam się. To nie jest tak, że pozjadałem wszystkie rozumy. Jestem tak naprawdę daleko w d..., bo w niektórych sparingach wyszły moje braki" - podkreślił Kowalczyk.



Pudzianowski jest pewny swego, a nawet zapowiada, że walka potrwa tylko 90 sekund. "Napotka kosa na kamień. Idę po wygraną i myślę, że ten pojedynek będzie elektryzował publiczność" - zaznaczył były strongman.



Na KSW 39: Colosseum nie dojdzie do rewanżu Karola Bedorfa z Michałem Kitą. Pierwszy z wymienionych zerwał ścięgno Achillesa i jego występ jest wykluczony. Bedorfa zastąpi Michał Andryszak.

Walką wieczoru na PGE Narodowym będzie starcie Mameda Chalidowa z Borysem Mańkowskim.