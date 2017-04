Mariusz Pudzianowski: Tego jeszcze nie było

​Gala KSW 39 na Stadionie Narodowym ma być największą imprezą w historii polskiego MMA, na której ma zostać osiągnięta druga frekwencja w historii tej dyscypliny.

- Już sprzedano ponad 45 tysięcy biletów, tego jeszcze nie było. Wielu początkującym zawodnikom mogą ugiąć się nogi na widok takiej publiczności, ale na mnie to nie działa już tak mocno. W końcu już ponad 20 lat jestem w zawodowym sporcie i startowałem na zawodach, gdzie było około 30 tysięcy widzów - powiedział Mariusz Pudzianowski.



Jedną z głównych walk wieczoru podczas gali KSW 39 na Stadionie Narodowym będzie pojedynek dwóch byłych strongmanów. Pudzianowski zmierzy się z Tyberiuszem Kowalczykiem.

- Będzie to dobre wyzwanie. Sprawdzimy swoje możliwości na innej płaszczyźnie, czyli będziemy się bić jak prawdziwi mężczyźni. Kowalczyk ma odbyte jak dotąd trzy walki w MMA, więc jest młodym zawodnikiem w tej dyscyplinie. Do każdego przygotowuję się jednak jak do mistrza świata. Jeśli nie popełnię błędu, a nie zamierzam tego robić, powinno być dobrze. Jestem pewny swego - przyznał w rozmowie z x-news Pudzianowski.



Karta walk zawodów, które odbędą się 27 maja, wygląda następująco:

Mamed Chalidow - Borys Mańkowski

Mariusz Pudzianowski - Tyberiusz Kowalczyk

Fernando Rodrigues junior - Marcin Różalski

Popek Monster - Robert Burneika

Tomasz Narkun - Marcin Wójcik

Karol Bedorf - Michał Kita

Mateusz Gamrot - Norman Parke

Łukasz Jurkowski - Rameau Sokoudjou

Marcin Wrzosek - Kleiber Koike Erbst

Damian Janikowski - Julio Gerrardo Gallegos

Ariane Lipski - Diana Belbita