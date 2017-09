1 8

Kylian Mbappe został zaprezentowany jako piłkarz Paris Saint-Germain. 18-letni napastnik przeniósł się do stolicy Francji z AS Monaco na zasadzie rocznego wypożyczenia, by po sezonie zostać kupionym za 180 milionów euro. Kylian Mbappe został zaprezentowany przez Nassera Al-Khelaifiego, prezesa PSG