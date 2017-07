​Superpuchar Francji. PSG - AS Monaco 2-1

Drużyna Grzegorz Krychowiaka okazał się lepsza od zespołu Kamila Glika i zdobyła Superpuchar Francji.

Zdjęcie Kamil Glik zatrzymuje Edisona Cavaniego /AFP

Paris Saint Germain, zdobywca Pucharu Francji, pokonał mistrza ligi AS Monaco 2-1 i zdobył Superpuchar Francji.



Spotkanie odbyło się w marokańskim Tangerze, a 90 minut zaliczył Kamil Glik. Grzeogrza Krychowiaka nie było w kadrze meczowej.



Ważną rolę w drużynie PSG odegrał Dani Alves, sprowadzony tego lata z Juventusu Turyn. Brazylijczyk trafił do siatki z rzutu wolnego z ok. 25 metrów w 51. minucie, a niespełna kwadrans później asystował przy golu Adriena Rabiota (63.).

W pierwszej połowie prowadzenie dla Monaco uzyskał Djibril Sidibe (30.).

Paryski klub triumfował w meczu o "Trofeum Mistrzów", jak nazywa się ono we Francji, po raz piąty z rzędu, a siódmy w historii. Więcej razy - osiem - cieszył się z niego tylko Olympique Lyon.