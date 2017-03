SM Caen - AS Monaco 0-3. 90 minut Glika

SM Caen przegrało 0-3 (0-1) z AS Monaco w pierwszym niedzielnym meczu 30. kolejki Ligue 1. Bohaterem zespołu ze Stade Louis II był Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki i wywalczył rzut karny. Kamil Glik rozegrał pełne 90 minut.

Kamil Glik, który opuścił z powodu zawieszenia za kartki mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City, powrócił do wyjściowego składu drużyny ze Stade Louis II. Goście z Księstwa ekspresowo objęli prowadzenie. W 13. minucie, Kylian Mbappe kapitalnie przyjął piłkę zagraną z własnej połowy, wymienił piłkę z Valere Germainem, a następnie, minąwszy rywala, uderzył po długim rogu, nie dając szans bramkarzowi.

18-letni Mbappe w niedzielę był nie do zatrzymania, o czym na początku drugiej połowy przekonał się Damien da Silva. Obrońca Caen musiał ratować się faulem we własnej "szesnastce", aby zatrzymać Francuza. Do piłki ustawionej na "wapnie" podszedł etatowy egzekutor - Fabinho i pewnie pokonał Remy'ego Vercoutre'a.



Ostatnie słowo należało jednak do Mbappe, który w 81. minucie wykorzystał idealną wrzutkę Joao Moutinho na piąty metr i ustalił wynik spotkania na 3-0.



Dzięki wygranej, AS Monaco powiększyło przewagę nad drugim Paris Saint-Germain do sześciu punktów. Paryżanie nie rozegrali jednak jeszcze meczu w ramach 30. kolejki. Kolejnym rywalem zespołu Glika będzie Angers SCO. Caen, które ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, zagra z Lorient.



SM Caen - AS Monaco 0-3 (0-1)

0-1 Kylian Mbappe (13.)

0-2 Fabinho (49. - k.)

0-3 Kylian Mbappe (81.)