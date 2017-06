Marco Verratti: Nie wracam do Paryża

- Nie wracam do Paryża - miał powiedzieć władzom Paris Saint-Germain pomocnik, Marco Verratti - donosi włoska "La Gazzetta dello Sport". Włoch chce kontynuować karierę w Barcelonie.

Zdjęcie Marco Verratti (z prawej) podczas finałowego Pucharu Francji /AFP

Transferowe zamieszanie wokół Marco Verrattiego trwa od kilku tygodni. Władze Barcelony nie ukrywają, że są zainteresowani usługami 24-latka.



Paris Saint-Germain utrzymuje jednak, że Włoch nie jest na sprzedaż i żadna kwota nie chce przekonać władz paryskiego klubu do zmiany zdania.

Verratti wysłał już dyrektorowi sportowemu wyraźny sygnał, że nie interesuje go dalsza gra na Parc des Princes. Początkowo za pośrednictwem swojego agenta - Donato di Campliego, a, jak donosi "La Gazzetta dello Sport", w sobotę także osobiście.

Reprezentant Włoch chce przekonać samego właściciela klubu, Nassera Al-Khelaifiego, aby ten wyraził zgodę na transfer. 24-letni Verratti nie kryje tego, że chciałby występować na Camp Nou w Barcelonie, chociaż jego sytuację monitorują także potentaci z Premier League.

Transfer Verrattiego mógłby znacznie poprawić sytuację Grzegorza Krychowiaka, który wciąż nie zna swojej przyszłości. Polak w poprzednim sezonie zdecydowanie przegrywał rywalizację o miejsce w składzie PSG, ale po odejściu Włocha jego szansę mogłyby zdecydowanie wzrosnąć.

24-letni Marco Verratti rozegrał w poprzednim sezonie 43 mecze we wszystkich rozgrywkach - strzelił trzy gole i zaliczył osiem asyst. Na koncie ma 21 występów w reprezentacji Włoch. Jego wartość szacowana jest na 45 milionów euro, ale wykupienie go z PSG będzie kosztowało potencjalnego kupca co najmniej 20-25 milionów więcej.