Kamil Glik w jedenastce sezonu w Ligue 1

Kamil Glik został wybrany do najlepszej jedenastki sezonu ligi francuskiej. Na oficjalnej stronie federacji, głosy na zawodników oddało ponad 100 tysięcy kibiców. Na swojej pozycji, Polak nie miał sobie równych.

Zdjęcie Kamil Glik /AFP

Ligue 1: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Kamil Glik był nominowany w kategorii na najlepszego środkowego obrońcę i uzyskał największą ilość głosów. Polaka, jako najlepszego na tej pozycji, wskazało aż 68 procent kibiców. Drugi był Thiago Silva z Paris Saint-Germain (36 proc.).

Reklama

Z Monaco do najlepszej jedenastki wybranych zostało aż sześciu piłkarzy. Wyróżnieni zostali, oprócz Glika, bramkarz: Danijel Subaszić, obrońcy: Djibril Sidibe, Benjamin Mendy, pomocnik Fabinho oraz napastnik Kylian Mbappe.

AS Monaco w tym sezonie jest coraz bliżej zdobycia upragnionego mistrzostwa Francji. "Książęta" zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Mają trzy punkty przewagi nad drugim PSG oraz jeden zaległy mecz do rozegrania. Do końca sezonu w Ligue 1 zostały dwie kolejki.

Kamil Glik od momentu przejścia w lipcu do Monaco jest kluczowym zawodnikiem drużyny. W 34 ligowych meczach zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty. W Ligue 1 nie zagrał tylko w jednym meczu z powodu zawieszenia za kartki.

AK