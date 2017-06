Claudio Ranieri trenerem FC Nantes

Włoch Claudio Ranieri został nowym trenerem FC Nantes, którego właścicielem i prezesem jest polski biznesmen - Waldemar Kita. 65-latek pracował już we Francji w latach 2012-2014, kiedy prowadził AS Monaco.

Zdjęcie Claudio Ranieri pozostawał bez pracy od lutego, kiedy zwolniono go z Leicester /AFP

"Kanarki" nie miały trenera od 6 czerwca, kiedy Nantes odpuścił Sergio Conceicao. Portugalczyk otrzymał ofertę od FC Porto i nie zamierzał rezygnować z wielkiej szansy.

W czwartek klub z Ligue 1 oficjalnie potwierdził, że nowym szkoleniowcem został Claudio Ranieri. Włoch wcześniej znajdował się w kręgu zainteresowań włoskich klubów - Romy oraz Fiorentiny.



65-latek pracował już we Francji w latach 2012-2014, kiedy wywalczył awans do Ligue 1 z AS Monaco. Prowadził także m.in. Chelsea Londyn, Valencię, Parmę, Juventus, Atletico Madryt oraz reprezentację Grecji. W poprzednim sezonie był menadżerem Leicester City. Z "Lisami" w 2016 roku sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo Anglii.



Zmiana trenera to nadzieja dla Mariusza Stępińskiego, który pod opieką Conceicao nie otrzymywał w drugiej części sezonu zbyt wielu szans na grę.



Właścicielem oraz prezesem "Kanarków" jest polski biznesmen - Waldemar Kita.