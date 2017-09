​Arsene Wenger: Kylian Mbappe to nowy Pele

W świecie futbolu nikt nie ma wątpliwości, że Kylian Mbappe to mocny kandydat, aby za kilka lat zdobyć miano najlepszego piłkarza świata. Potwierdza to doświadczony menedżer Arsenalu Arsene Wenger i mówi wprost: "Kylian Mbappe to nowy Pele".

Kylian Mbappe zaimponował w minionym sezonie. W 44 meczach w barwach AS Monaco strzelił 26 goli i zaliczył w sumie 14 asyst. Miał wielki udział w tym, że klub z Księstwa zdobył mistrzostwo Francji i awansował do półfinału Ligi Mistrzów.

Mbappe był na celowniku menedżera Arsenalu, ale uznał, że jeszcze za wcześnie na zagraniczny transfer i dlatego przyjął ofertę PSG. Paryski klub chcąc obejść zasady finansowego Fair Play, wypożyczył go na rok z obowiązkową kwotą wykupu w wysokości 180 mln euro.

"Kiedy z nim rozmawiałem, nie przyszło mi do głowy, że ma dopiero 18 lat" - chwalił piłkarza Wenger.

"Zawsze gdy jest przy piłce sprawia wrażenie, że może wydarzyć się coś niezwykłego" - dodał menedżer "Kanonierów".

"Powiedziałem swoim przyjaciołom, że Mbappe to nowy Pele. Może być najlepszym piłkarzem świata, bo ma charyzmę, charakter i wiarę" - dodał Wenger.

